Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand janauri nog een paar leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

29 januari: Wandeling Punt van Reide. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee voor een wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek, dus een unieke kans om te kijken en te ervaren. Bij terugkomst in het Bezoekerscentrum wacht er warme chocolademelk of kofiie/thee.

Start om 12.00 uur in Bezoekerscentrum Dollard. Deelname is gratis, aanmelden via onze website. De tocht is zo’n 3 km, ons advies is om warme waterdichte stevige schoenen te dragen. Vergeet de verrekijker niet!

29 janauri: Een witte winter – zwanen. In de late herfst en wintermaanden kleurt het op en rond de Natte Horizon in Bourtange wit. Soms wit van de sneeuw, maar vooral wit van de zwanen. Er bevinden zich dan honderden zwanen op het water. De wandeling is 6 km lang en onderweg is het geluid van de laag overvliegende zwanen onvergetelijk!

Start om 16.00 uur vanuit informatiecentrum Bourtange aan de Bisschopsweg. Deelname is gratis, aanmelden via onze website. De wandelroute gaat door het veld, goed schoeisel is belangrijk. Het is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Kinderen vanaf 8 jaar zijn welkom.

