Bestuur De Kiepe draagt dorpshuis over aan gemeente  

NIEUWE PEKELA – Het bestuur van dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela draagt het dorpshuis over aan de gemeente Pekela. De laatste jaren is het voor de stichting financieel niet meer haalbaar gebleken om De Kiepe als dorpshuis open te houden. De gemeente zorgt ervoor dat met de koop van het dorpshuis er aanbod van sociaal-culturele activiteiten blijft en dat er een dorpshuisfunctie blijft in Nieuwe Pekela.

Stijgende kosten en corona

Met name de afgelopen vijf jaren waren zwaar voor De Kiepe omdat zij door vertrekkende huurders en beperkingen in de corona-tijd steeds minder activiteiten konden aanbieden. Dat in combinatie met stijgende kosten, met name van energie, heeft gemaakt dat de gemeente en Stichting De Kiepe tot deze oplossing zijn gekomen.

Dorpshuisfunctie blijft in Nieuwe Pekela

De gemeente vindt een dorpshuisfunctie in Nieuwe Pekela erg belangrijk en borgt met de koop van het dorpshuis de toekomst daarvan. Huidige activiteiten in het dorpshuis kunnen hierdoor door blijven gaan.

Bestuur heel dankbaar

Wethouder Reiny Kuiper: ‘Wij zijn het bestuur van de stichting dankbaar voor de jarenlange inzet van de stichting om activiteiten te organiseren voor de inwoners van Nieuwe Pekela. Dat hebben zij fantastisch gedaan.’

