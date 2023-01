Dartclub Zwien oet Noorden wil jeugdtoernooi organiseren

WEDDE – Nu het eerste toernooi achter de rug is, zijn de leden van dartclub Zwien oet Noorden alweer bezig met het bedenken van het volgende. Ze merken dat er steeds meer jeugd belangstelling toont. De dartclub vraagt zich af of er ook (genoeg) belangstelling is voor een jeugdtoernooi.

Het toernooi wordt georganiseerd vanaf 14 tot 18 jaar. Wanneer hiervoor genoeg animo is, gaan ze daarmee bezig! Laat hen dus weten als je hierin geïnteresseerd bent!

Wil je eerst een keer kijken hoe er gedart wordt? Kom dan op een vrijdagavond gezellig langs bij de dartclub in De Voortgang in Wedde. De inloop is om 19.30 uur en om 20.00 uur begint het darten. Ben je ouder, maar voel jij je nog steeds jong? Of heb je gewoon zin om te darten, kom ook gezellig langs!

Ingezonden