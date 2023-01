Personenauto zwaar beschadigd bij eenzijdig ongeval Stadskanaal

STADSKANAAL – Bij een eenzijdig ongeval op de N974, Onstwedderweg, is vanmiddag een personenauto zwaar beschadigd geraakt.

Door onbekende oorzaak botste vanmiddag rond drie uur op de Onstwedderweg, tussen Stadskanaal en Veenhuizen, op een vluchtheuvel tegen een verkeersbord. Vervolgens botste de wagen, na 180 graden te zijn gedraaid, zijdelings tegen een lantaarnpaal en kwam in de berm aan de andere kant van het fietspad tot stilstand.

Getuigen zagen de bestuurder daarna in zijn totaal beschadigde voertuig in de richting van Onstwedde wegrijden. Gealarmeerde agenten troffen hem in de berm ter hoogte van de afslag naar camping De Sikkenberg aan. Hij is in een politieauto meegenomen. Het is niet bekend of hij gewond was. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan. Citytec kwam ter plaatse om de aangerichte ravage op te ruimen

Info en foto’s: 112 Regioflits