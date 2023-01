Proef om jonge kinderen eerder op de fiets te krijgen

GRONINGEN – Het komende half jaar gaat een proef draaien om de fietsvaardigheid van kinderen tussen 2 en 6 jaar te verbeteren. Huis voor de Sport Groningen gaat fietslessen aanbieden op kinderdagverblijven en basisscholen en medewerkers opleiden om zelf les te kunnen geven. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk startte de pilot vrijdag 20 januari op kinderdagverblijf SKSG Krullevaar in Meerstad.



Met de pilot ‘Jong op de fiets’ wil de provincie kinderen op jonge leeftijd vertrouwd maken met de fiets en hun ouders stimuleren om ook vaker de fiets te pakken. Dat doen ze door loopfietsen en lichtgewicht fietsen met trappers beschikbaar te stellen op kinderdagverblijven en in groep 1-2 van de basisschool.



Proef

De proef gaat draaien op twee kinderdagverblijven en basisscholen in de provincie. In totaal doen er rond de 150 kinderen aan mee. Huis voor de Sport Groningen gaat het project uitvoeren en zet gekwalificeerde instructeurs in om de fietslessen te geven. De provincie draagt € 25.000 subsidie bij vanuit het Provinciaal Beweegakkoord. De provincie denkt ook mee bij het ontwikkelen van de lesmethoden.



Leren fietsen

De gemiddelde leeftijd waarop kinderen leren fietsen stijgt al jaren. Dat komt omdat ouders fietsen riskant vinden of liever andere vervoersmiddelen gebruiken, zoals de bakfiets of auto. Voor veel mensen met een migratieachtergrond is leren fietsen minder vanzelfsprekend. In sommige gevallen is er geen fiets beschikbaar.



Meters maken op de fiets

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: “We organiseren al fietsclinics voor senioren, campagnes voor scholieren en we investeren veel om de forens uit de auto en op de fiets te krijgen. Maar voor de allerjongsten was er tot nu toe geen fietsprogramma. Het is van belang dat we kinderen van jongs af aan stimuleren om meters te maken op de fiets. Zo dragen we bij aan de veiligheid op de weg en zorgen we ervoor dat kinderen vaardiger worden. Zo kunnen we het aantal ongevallen in het verkeer terugdringen.”

