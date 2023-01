Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 januari, 09.00 uur door John Havinga

WOLKEN EN ZON | KOMENDE DAGEN NACHTVORST

Het vriest nog op het moment en naast enkele wolken, zijn er ook wat wolkenvelden. Net iets oostelijke is er ook wat nevel en mist ontstaan. De zon komt vandaag af en toe tevoorschijn, maar de wolken blijven wel een rol spelen. Het wordt ongeveer +2 graden, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht koelt het af tot -1 of -2 graden.

Morgen is er veel bewolking en het blijft overwegend droog en koud met middagtemperaturen rond +1 graad. De wind wordt matig tot vrij krachtig en dat maakt het gevoelig kouder.

Na het weekend tot woensdag droog met een afwisseling van wolken en soms ook even zon. De temperaturen schommelen rond +1 of +2 graden en in de nachten rond -1 à -2. Vanaf woensdag toenemende kans op regenbuien en geleidelijk ook wat zachter.