Geen treinen tussen Groningen – Veendam en Groningen – Weener vanwege grote stroomstoring

GRONINGEN, VEENDAM, WEENER – Tussen Groningen en Weener en Groningen en Veendam rijden geen treinen door een stroomstoring. De extra reistijd is meer dan 60 minuten.

Sinds 18.26 uur was er een grote stroomstoring in Meeden, Muntendam, Zuidbroek, Sappemeer, Veendam en Westerlee. Het ging om 246 postcodes. Sinds kwart voor acht is de elektriciteit in Meeden terug.

Enexis geeft aan de problemen tegen 11 uur opgelost te hebben.

Over de oorzaak van de storing is niets bekend.

Het treinverkeer tussen Groningen en Veendam en Groningen – Weener ligt op dit moment door de stroomstoring ook stil. De extra reistijd is meer dan 60 minuten.