DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Heede is gisteren om 17.50 uur een persoon gewond geraakt. Een 22 jarige bestuurster van een Renault zag, toen zij een voor haar rijdende vrachtwagen wou inhalen, een achteroprijdende Audi over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding botsten de beide personenauto’s eerst tegen de vrachtwagen en daarna tegen de vangrail. De bestuurster van de Renault raakte daarbij gewond. De 53 jarige bestuurder van de Audi en de vrachtwagenchauffeur kwamen met de schrik vrij. De schade wordt op 23.000 euro geschat. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.

Lathen

In de nacht van woensdag op donderdag is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de “Große Straße” in Lathen de katalysator van een Toyota gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend gemaakt.