Barrels komen aan in Innsbruck

WINSCHOTEN – Rob en Meini Zweep organiseren deze week de Barrel Challenge wintereditie. Het vertrek was gistermorgen bij het Best Western Hotel in Asten, Noord-Brabant.

Zaterdag vertrokken zo’n 100 deelnemers in 50 barrels in de richting van Zuid Europa. Acht dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Rob Zweep is bij deze rit ook weer van de partij.

Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.

Fotograaf Mazzelmoaze is deze keer ook weer van de partij. Hij zal ons op de hoogte houden van alle avonturen en onderweg mooie plaatjes schieten.

Vandaag zijn de barrels van Friedrichshafen naar Innsbruck gereden, een rit van 311 kilometer. Het was een mooie reis door een prachtige omgeving. Een aantal deelnemers reed verkeerd en kwam bij een boer op het erf terecht. Daar was hij niet zo blij mee; die gekke Hollanders die ook nog eens allemaal moesten keren op zijn grond.

Onderweg is de auto van een van de deelnemers gestrand. Deze wordt morgen gewisseld. Daarna sluiten ze zich weer bij de groep aan.

De deelnemers overnachten in Innsbruck, om morgen koers te zetten naar Peschiera del Garda, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona. Een rit van 343 kilometer.

Foto’s: Mazzelmoaze. Klik HIER voor meer foto’s.