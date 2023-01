Barrels onderweg voor Wintereditie 2023

WINSCHOTEN – Rob en Meinie Zweep organiseren deze week de Barrel Challenge wintereditie. Het vertrek was gistermorgen bij het Best Western Hotel in Asten, Noord-Brabant.

Gistermorgen vertrokken zo’n 100 deelnemers in 50 barrels in de richting van Zuid Europa. Acht dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Rob Zweep is bij deze rit ook weer van de partij.

Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.

Fotograaf Mazzelmoaze is deze keer ook weer van de partij. Hij zal ons op de hoogte houden van alle avonturen en onderweg mooie plaatjes schieten.

De deelnemers verzamelden zich gistermorgen bij het Best Western hotel in Asten. Via Bonn, Koblenz, Wiesbaden, Mannheim, Heidelberg en Karlsruhe kwamen ze aan bij hun eerste eindpunt: Friedrichshafen. Een rit van 654 kilometer.

Een paar deelnemers hebben meteen bij de start pech gehad en andere onderweg op de route. Die hadden versnellingsbak problemen. Ze zijn gesleept naar het eindpunt van dag één. Verder verliep de rit mooi. Wat sneeuw onderweg en wat mist, maar ze konden goed doorrijden.

Vandaag rijden de barrels naar Innsbruck, een rit van 311 kilometer.

Foto’s: Mazzelmoaze. Klik HIER voor meer foto’s.