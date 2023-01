Boomslepende Comtois in Onstwedde

ONSTWEDDE – Vandaag werden paarden van het ras Comtois ingezet om in een bosje bij Onstwedde bomen te slepen.

Comtois is een oud Frans trekpaardenras. De bakermat van het ras ligt op het “Plateau de Maîche” in het hart van de Jura.

Ze werden vandaag ingezet op bomen te slepen in het bosje aan de Stobkeweg in Onstwedde. Machinaal gaat dit natuurlijk veel sneller en goedkoper, maar dat laat ook diepe sporen na in de ondergrond en het bodemleven. Slepen met een paard is veel beter voor de natuur en het is natuurlijk ook mooi om een oude traditie in stand te houden.

Tekst en foto: Meijco van Velzen. HIER vindt u meer foto’s.