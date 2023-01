Henk Heller geïnstalleerd als Ridder in de Orde van de Kloosterkoe

TER APEL – Tijdens de Ridderavond van Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers in het Boschhuis in Ter Apel is Henk Heller uit Ter Apelkanaal tot Ridder geslagen.

Het carnaval op ’t Klooster en de Wieke komt alweer met rasse schreden dichterbij. Op zaterdag 18 februari staat de grote optocht en het carnavalsbal in Ter Apel op het programma. In de aanloop hiernaartoe werd gisteravond in Hotel Boschhuis in Ter Apel de “Ridderavond” gehouden.

De carnavalsvereniging zet ieder jaar iemand in het zonnetje die veel goede dingen voor de inwoners van ’t Klooster en de Wieke (Ter Apel) doet of heeft gedaan. Dit jaar is de keuze gevallen op de heer Henk Heller uit Ter Apelkanaal. Hij werd gisteravond geïnstalleerd als Ridder in de Orde van de Kloosterkoe.

De Kloosterwiekers gaan zich ondertussen opmaken voor een geweldig aanstaand carnavalsfeest. Voorafgaand aan het carnavalsweekend zullen op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari de traditionele buutavonden worden gehouden in residentie Het Boschhuis. Deze carnavaleske avonden waarin de daden van vele Ter Apelers, notabelen, middenstanders en regionale politici op ludieke wijze op de hak worden genomen zijn al jaren een groot succes. Ook dit jaren zullen de buutreedners met scherpe tong de gebeurtenissen van het afgelopen jaren op een humoristische wijze de revue laten passeren. Zij zullen worden afgewisseld met diverse carnavalskrakers om alvast in de stemming te komen voor het grote carnavalsfeest. Gezamenlijk zullen zij residentie Het Boschhuis weer laten kolken.

Foto’s: André Dümmer