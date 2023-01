Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 januari, 09.00 uur door John Havinga

GRIJZE ZONDAG | KOMENDE DAGEN NACHTVORST

Het wordt een grijze zondag met veel bewolking bij een matige, soms bij vlagen vrij krachtige noordoostenwind. Dat maakt het gevoelsmatig een koude dag met middagtemperaturen rond +2 graden. Vannacht blijft het bewolkt bij minima rond het vriespunt.

Morgen is er ook veel bewolking en de zon komt er waarschijnlijk niet of nauwelijks aan te pas. Het wordt overdag maximaal +2 of +3 graden, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot ongeveer -1.

Dinsdag en woensdag verlopen droog en aan de koude kant met overdag veel bewolking, soms wat zon en meest droog weer. Het wordt dinsdag nog +2 graden, op woensdag schommelt het kwik rond het vriespunt tot +1. De wind gaat draaien naar zuidwest op woensdag en dit luidt een verandering in. Woensdagavond en donderdag komen er regen- en/of natte sneeuwbuien en op donderdag wordt het ongeveer 7 graden.