Aantal Groningse auto-inbraken verdubbelde bijna in 2022

GRONINGEN – Vorig jaar werd in de provincie Groningen 767 keer ingebroken in auto’s. Dit is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, zelfs bijna een verdubbeling. In 2021 ging het om ‘slechts’ 391 auto-inbraken. In bijna elke Groningse gemeente sloegen inbrekers vaker toe, al was de sterkste toename te zien in stad Groningen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente nationale politiedata.

In bijna alle gemeenten was een stijging

In 9 van de 10 Groningse gemeenten was vorig jaar sprake een stijgend aantal auto-inbraken. De sterkste toename vond plaats in de stad Groningen. Hier waren in 2022 zelfs 276 meer incidenten dan een jaar eerder, een ruime verdubbeling (+116%). Ook in Midden-Groningen (+39) en Eemsdelta (+16) sloegen criminelen veel vaker toe.

Pekela is de enige gemeente in Groningen waar vorig jaar juist minder vaak werd ingebroken in auto’s. Het aantal inbraak-incidenten daalde van 7 in 2021 naar 5 in 2022.

Minste kans op inbraak in deze gemeenten

Hoewel er in Groningen een forse stijging was van het aantal auto-inbraken, is risico dat een auto wordt opengebroken relatief laag. Per 10.000 huishoudens vonden er in Groningen 25,6 inbraken plaats in auto’s en dat is veel minder dan het landelijke gemiddelde van 53,1 auto-inbraken per 10.000 huishoudens.

Het Hogeland is de veiligste gemeente van de provincie. Per 10.000 huishoudens vonden hier in 2022 nog geen 7 auto-inbraken plaats. De top 5 Groningse gemeenten met de minste kans op inbraak is als volgt:

Het Hogeland (6,4 auto-inbraken per 10.000 huishoudens) Oldambt (7,6 auto-inbraken per 10.000 huishoudens) Westerkwartier (8,2 auto-inbraken per 10.000 huishoudens) Pekela (9 auto-inbraken per 10.000 huishoudens) Veendam (9,4 auto-inbraken per 10.000 huishoudens)

In Westerwolde is vorig jaar 36 keer bij auto’s ingebroken. Dit 14 keer vaker dan in 2021. Een verschil van 63,6%; het hoogste aantal inbraken sinds 2012.

In de stad Groningen is de kans dat je auto wordt binnengedrongen juist het grootst. Vorig jaar vonden hier 37,1 auto-inbraken plaats per 10.000 huishoudens. Benieuwd naar de cijfers van jouw gemeente? Hier lees je meer over het onderzoek.

Ingezonden door Independer