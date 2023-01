Vragen over gezinsbijslagen uit het buurland? Meld u dan aan voor een gratis digitaal themaspreekuur van GrensInfoPunt EDR

BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 8 februari a.s. biedt GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) een digitaal themaspreekuur over gezinsbijslagen aan. Dit in samenwerking met diverse Nederlandse en Duitse deskundigen. Grenspendelaars en andere belangstellenden kunnen dan terecht met vragen over o.a. kinderbijslag, kindgebonden budget en ouderschapsverlof of over Kindergeld, Elternzeit en Elterngeld. Belangstellenden kunnen hun vragen stellen aan vertegenwoordigers van de bevoegde instanties op het gebied van gezinsbijslagen, de Familienkasse, de Elterngeldstelle, het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ/SVB) en het team van GIP EDR.



Een digitaal adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is mogelijk tussen 9.45 – 12.00 uur en 13.30 – 15.45 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden noodzakelijk.



Heeft u belangstelling voor een afspraak?

Stuur dan een e-mail naar gip@edr.eu en vermeld hierin ook het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Een van onze GIP EDR-adviseurs zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Aanmelden kan tot en met 3 februari a.s.

De GrensInfoPunten (GIP’s) langs de Nederlands-Duitse grens zullen in 2023 nog een aantal digitale themaspreekuren over gezinsbijslagen aanbieden. Deze worden aangekondigd onder “News” op de website www.grenzinfo.eu.

Bij GIP EDR kan iedereen terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, studeren en ondernemen in het buurland. Grenspendelaars en andere belangstellenden kunnen de adviseurs van GIP EDR op werkdagen, tussen 9.00 – 13.00 uur, voor dringende vragen telefonisch bereiken via +31 (0)597 521818.

De dienstverlening van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de provincies Groningen en Drenthe, de Arbeidsmarktregio Drenthe, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Duitse deelstaat Niedersachsen, de Landkreise Emsland en Leer en de Agentur für Arbeit Nordhorn.

