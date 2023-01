Barrels onderweg naar het Gardameer

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 24 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS | MORGENAVOND KANS OP IJZEL

Het zal ook vandaag de meeste tijd grijs en bewolkt zijn want opklaringen zijn er niet of nauwelijks. Mogelijk breekt vanmiddag de zon af en toe even door. Door de bewolking is de temperatuur boven nul gebleven en vanochtend is het 2 á 3 graden, de maximumtemperatuur voor vandaag is 3 á 4 graden. De wind is zwak tot matig uit oosten tot noordoosten.

Vanavond en vannacht ligt er een hogedrukgebied boven ons en boven Duitsland en dan is het zo goed als windstil. De bewolking kan even breken en in dat geval kan er mist ontstaan. Overdag is er morgen ook maar weinig wind en de meeste tijd zal het bewolkt of nevelig zijn, met maar af en toe zon.

In de loop van morgenavond gaat het regenen, mogelijk dat er eerst wat ijzel optreedt of dat er ijsregen valt. Maximum morgen rond +2, temperatuur morgenavond rond 0 graden.

Donderdagnacht stijgt het tot +4 en dan valt er nog af en toe regen, overdag zijn er donderdag opklaringen en nog een enkele bui, bij 6 graden en een noordenwind. Vrijdag is het droog met 3 graden, in de weekend is kans op een bui bij 3 tot 5 graden.