Start Gronings Vuur Oldambt maand uitgesteld

OLDAMBT – Gronings Vuur begint in het Oldambt een maand later. Door onvoorziene omstandigheden besloot het creatieve team onder leiding van Gea Smidt de startdatum te verzetten van 31 januari naar 21 februari.



Het Toukomst-project Gronings Vuur, dat van gemeente naar gemeente in de provincie Groningen reist, gaat met Groningers in gesprek over leefbaarheid en klimaatverandering. Wat vinden zij van die thema’s en wat leeft er in hun gemeente? De verhalen van inwoners vormen in iedere gemeente de basis voor een culturele productie, die voor, door en met inwoners wordt gemaakt en uitgevoerd. In het Oldambt gebeurt dat onder leiding van regisseur Isil Vos. Op de website van Gronings Vuur staat een overzicht van de planning voor deze gemeente tot de culturele productie in september en oktober 2023.



Verhalen uit Oldambt

De gesprekken met Oldambtsters starten op 21 februari met verhalenavond Brandstof in de Akkerschans in Bad Nieuweschans. Verschillende inwoners van de gemeente staan op het Gronings Vuur-podium om te vertellen over de geschiedenis, de natuur, de cultuur en het leven in het Oldambt. Filmmaker Gerard Wolters vertelt bijvoorbeeld vanuit zijn perspectief over wat hij ziet in het gebied. Leendert-Jan Onnes deelt hoe hij keuzes maakt in de bedrijfsvoering van zijn akkerbouwbedrijf in de huidige maatschappij. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt op de website van Gronings Vuur (www.groningsvuur.nl).



Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken en te horen wat zij van de thema’s vinden, organiseert Gronings Vuur op verschillende scholen creatieve sessies. Groninger schrijvers interviewen daarnaast vijftien Oldambsters met een bijzonder verhaal dat aansluit bij de thema’s leefbaarheid en klimaatverandering. Ook organiseert Gronings Vuur een besloten avond vol stevige meningen: Vonk. Tot slot presenteert het creatieve team al die verschillende verhalen aan het Oldambtster publiek tijdens Kampvuur, op 6 april in de Leeuwenborg in Nieuw Scheemda.



Publiek is tijdens Brandstof op 21 februari en Kampvuur op 6 april van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar info@groningsvuur.nl. Er zijn nog een aantal plekken vrij. Wie zich aanmeldt is verzekerd van een plekje in de zaal.



Creatieve werkplaatsen

Ook zoekt Gronings Vuur in Oldambt naar creatieve makers. Van breiclubs tot zangkoren, van amateurtoneel tot timmerlieden, jong, oud, ervaring, geen ervaring: iedereen die het leuk vindt om iets te maken, vanaf 12 jaar en ouder, is van harte welkom. Er staan namelijk ook twee creatieve werkplaatsen op de agenda: op 23 februari bij de IJsvereniging in Heiligerlee en op 16 maart, waarvan de locatie later bekend wordt. Tijdens deze creatieve werkplaatsen begeleiden professionals uit de culturele sector creatieve inwoners van het Oldambt. Samen maken ze een start met de eerste vormen voor de culturele productie. Een creatief vooronderzoek naar hoe de eindproductie in september eruit gaat zien. Het resultaat presenteren de makers aan Oldambtster publiek op het Open Podium op 12 april in de Klinker in Winschoten.



Aanmelden voor de creatieve werkplaatsen kan door te mailen naar info@groningsvuur.nl of door contact op te nemen met Berny Jansema. Berny is sinds december de culturele aanjager in de gemeente Oldambt. Wie mee wil doen aan de culturele productie of een bijzonder verhaal heeft kan zich ook bij Berny melden, via bernyjansema@gmail.com.

