Finalistentour Ik Ga Stuk! te zien in De Klinker

WINSCHOTEN – Zet je schrap, want in 2023 maakt Nederland kennis met nieuw komedietalent! Verschillende jonge en gepassioneerde cabaretiers gingen in Ik Ga Stuk! onder leiding van Stefano Keizers aan de slag om hun droom te verwezenlijken, namelijk een carrière als cabaretier. De drie talenten die het uiteindelijk tot de finale schopten, hebben de harten van juryleden Thomas van Luyn, Soundos El Ahmadi en Jörgen Tjon a Fong veroverd. En de droom van de finalisten komt daadwerkelijk uit. Want Gavin, Farbod en Vlamousse gaan toeren door het land met hun zelfgemaakte humoristische stukken. Op donderdag 16 februari staan de drie komedietalenten in Cultuurhuis De Klinker op het toneel en zullen zij heel Winschoten omver blazen met hun show.



De aanstormende talenten mochten lessen volgen bij gerenommeerde Nederlandse cabaretiers. Zo hebben ze wijsheden meegekregen van grootmeesters als Tineke Schouten, Jandino Asporaat, Martijn Koning, Ashton Brothers, Arjan Ederveen en Margôt Ros. Hiermee zijn de finalisten in een sneltreinvaart klaargestoomd voor een carrière in de komedie. Het stuk dat de finalisten opvoeren, hebben zij volledig zelf bedacht en geschreven. Op 21 januari vind de première van de finalistentour plaats in Den Haag Diligentia. In totaal reizen de cabaretiers langs 30 Nederlandse theaters tijdens deze tour.

Maak kennis met de finalisten van Ik Ga Stuk! en de cabaretiers van de toekomst:



Gavin Reijnders

Op 9 oktober 2022 won Gavin de finale van Ik Ga Stuk!. De jury prees hem voor zijn originaliteit, authenticiteit en zelfvertrouwen op het podium. De Rotterdamse cabaretier begon in 2018 met optreden met zijn gedichtjes en liedjes op zijn ukelele, maar al snel wilde hij meer. In 2019 haalde hij de finale van het Leids Cabaret Festival en nu is hij niet meer weg te slaan uit de Nederlandse cabaretwereld. Gavin schrijft over simpele dingen die hij heel ingewikkeld vindt en moeilijke dingen die eigenlijk heel simpel zouden moeten zijn.



Vlamousse

Cabaretduo Vlamousse bestaat uit Brigitte van Bakel en Maya van As. Het duo stort zich vol overgave in ieder maatschappelijk gevoelig onderwerp. Racisme, seksisme, feminisme, religie, bodyshaming, burn-outs en ga zo maar verder. Geniet van schaamteloos grappige, vlijmscherpe humor op het podium, voor jou om te aanschouwen en plaatsvervangend voor te schamen.



Farbod Moghaddam

Al 10 jaar reist Farbod stad en land af om in de kroegste kroegen, de grootste schouwburgen en alles daartussenin op te treden. Farbod gooide hoge ogen in 2018 toen hij de juryprijs van het Leids Cabaret Festival won. En is nu terug om Nederland te vermaken en ontroeren met zijn verhalen over afkomst en familie.

Ik Ga Stuk! – Finalistentour is op donderdag 16 februari te zien in Cultuurhuis De Klinker.

