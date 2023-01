Bakkie doen? Dat kan in de Wilpskamp

TER APEL – Kom je ook de eerste maandagochtend van de maand op de koffie, thee kan ook hoor, met natuurlijk wat lekkers. We maken er elke maand een echte ontmoetingsochtend van, voor elk wat wils.

Vanaf een uur of 10 tot 12.00 uur ben je welkom in de Wilpskamp, Sellingerstraat 57. Gewoon gezellig met elkaar, nog eens wat nader kennismaken, of napraten over de dienst van gisteren, of misschien wil je alleen maar een puzzeltje maken. Neem je handwerkje of je krant gerust mee. Kortom, elkaar ontmoeten. Misschien houd ‘iets’ je bezig en wil je daar liever over praten met iemand, lekker even rustig in een hoekje en apart. Ook dat kan. Of misschien heb je wel een goed idee om als kerkleden elkaar eens op een andere manier te ontmoeten door bijv. iets gezamenlijks te doen, samen wandelen of met een groepje leuke Hollandse spelletjes doen, samen een museum bezoeken, of zomaar een gesprek over alledaagse dingen of…. nou ja, noem maar op. En bedenk, niks is gek!

Is de maandag niet zo’n geschikte dag voor jou en kom je liever op een andere dag, of middag? Laat het ons weten, misschien zijn er meer mensen die liever de gezelligheid op een andere dag of ander tijdstip willen. Je bent van harte welkom en neem gerust je partner, vriendin, buurman, buurvrouw, dochter, zoon of kleinkind (met speelgoed) mee Zullen we zeggen TOT ZIENS op de eerste maandagmorgen van de maand?

Ingezonden door de Kloosterkerk Ter Apel