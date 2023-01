Hamelhuys houdt Open Huis op Wereldkankerdag

GRONINGEN – Op 4 februari opent Stichting Hamelhuys extra haar deuren voor belangstellenden.



Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar één op de drie Nederlanders in zijn of haar leven mee wordt geconfronteerd. Kanker zet je wereld op z’n kop. Tijdens de behandeling, maar ook daarna ervaren veel mensen nog klachten. Denk aan vermoeidheid, angst voor terugkeer of neuropathie. Nederland telt vele organisaties die mensen met kanker zorg en ondersteuning bieden. Op en rond Wereldkankerdag kun je met dit aanbod kennismaken. Daarom houdt Stichting Hamelhuys Open Huis op zaterdag 4 februari.



Open Huis

Nu de Coronacrisis ten einde is kijken we ook bij Hamelhuys weer vooruit. Op zaterdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Een bijzondere dag, waar Hamelhuys uiteraard graag bij stil wil staan. Dit doen we door onze deuren te openen voor alle belangstellenden en gasten. Iedereen is deze dag welkom tussen 11.00 – 16.00 uur en je kunt kosteloos kennismaken met een groot deel van onze activiteiten en vrijwilligers, medewerkers en dienstverleners. Het team van Hamelhuys staat voor je klaar om met je in gesprek te gaan, een rondleiding te geven, een kopje koffie of thee en meer.





Activiteiten

Op Wereldkankerdag wordt er door tientallen organisaties aandacht gevraagd voor de impact van kanker. Dit wordt onder andere gedaan door het organiseren van activiteiten of het aandacht vragen voor de ziekte. Ook wordt er dit jaar speciaal aandacht gevraagd voor de tool ‘Hulp bij kanker’. Hier vind je een overzicht van aanvullende zorg en hulp bij jou in de buurt, en online. In het overzicht staan zorgverleners, organisaties en programma’s die je kunnen helpen. Zoals een diëtist, fysiotherapeut, patiëntenvereniging of een IPSO-centrum en tal van andere zorgverleners. Uiteraard kun je voor vragen hierover ook bij Hamelhuys terecht.



Voor informatie over Wereldkankerdag, kijk op www.wereldkankerdag.nl of www.hamelhuys.nl



Graag tot ziens op zaterdag 4 februari aan de Johan de Wittstraat 15 in Groningen

Ingezonden