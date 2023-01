Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert in de maand februari leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden.

5 februari: Een ommetje door de weilanden Reitdiep, elke eerste zondag van de maand. Een korte wandeling door een eeuwenoud en cultuurhistorisch rijk landschap met vaak schitterende Groningse wolkenpartijen. U loopt door weilanden waar elk seizoen ons een andere kijk geeft op dit deel van het Reitdiep landschap. Een gids van Het Groninger Landschap loopt met u mee.

Start om 14.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep. Deelname is gratis. De tocht is zo’n 2,5km, ons advies is om warme waterdichte stevige schoenen te dragen. Vergeet de verrekijker niet!

12 februari: Wandeling Punt van Reide. Razend populair! Bijna vol maar op 26 februari gaan we weer. Meld je snel aan via onze website. Gidsen van Het Groninger Landschap nemen je mee voor een wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek.

Start om 12.00 uur vanuit Bezoekerscentrum Dollard. Deelname is gratis, aanmelden via onze website. Ons advies is om warme waterdichte stevige schoenen te dragen. Vergeet de verrekijker niet!

12 februari: Braakballen pluizen. Deze activiteit doen we in twee rondes op een middag. Meld je aan voor één van beide rondes (alleen kinderen aanmelden).

Start om 14.00 uur en om 15.00 uur in Bezoekerscentrum Reitdiep. Deelname is gratis. Aanmelden vanaf 8 jaar is noodzakelijk.

