Barrels gaan richting huis, vrijdag laatste stop in Partenkirchen

WINSCHOTEN – Rob en Meini Zweep organiseren deze week de Barrel Challenge wintereditie. Het vertrek was zaterdagmorgen bij het Best Western Hotel in Asten, Noord-Brabant.

Zaterdag vertrokken zo’n 100 deelnemers in 50 barrels in de richting van Zuid Europa. Acht dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Rob Zweep is bij deze rit ook weer van de partij.

Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.

Fotograaf Mazzelmoaze is deze keer ook weer van de partij. Hij zal ons op de hoogte houden van alle avonturen en onderweg mooie plaatjes schieten.

Donderdag hadden de deelnemers een rustdag. Voor wie Slovenië wou verkennen was een alternatieve route uitgezet. Vrijdag vertrekken de barrels via Oostenrijk naar Partenkirchen in het Duitse Beieren. Dit is de laatste officiële etappe van deze Barrel Challenge.

Foto’s: Mazzelmoaze. Klik HIER voor meer foto’s.