Basisschoolleerlingen dammen om individuele titel in bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 22 februari staat de bibliotheek van Winschoten in het teken van de persoonlijke damtitel voor basisschoolleerlingen uit de “Regio Oost Groningen”.

Dit toernooi is traditioneel een verlengstuk op het 9e scholendamtoernooi, voor viertallen, dat vorig jaar in september/oktober plaats vond onder de vlag van Damclub Winschoten. Nu gaat het dus om de individuele titel, die tot stand komt door een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Hiervoor zijn door de organisatie alle basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en gemeente Oldambt benaderd en worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dit evenement. De deelname staat dus open voor leerlingen uit groep 4 t/m 6, de welpen of groep 7/8, de pupillen. Het toernooi begint overigens om 13.30 uur en duurt tot maximaal 16.30 uur.

Na twee jaar coronapauze

Twee jaren van coronabeperkingen biedt dit damtoernooi voor de basisschoolleerlingen weer de mogelijkheid hun krachten te meten met andere leeftijdgenoten uit de “Regio Oost Groningen”. Woensdag 26 februari 2020 was namelijk het laatste toernooi voor het coronatijdperk. De titel bij de welpen, groep 4 t/m 6, ging destijds naar Elize van der Kamp uit Beerta en bij de pupillen, groep 7/8, naar Jona Bos uit Wedderveer.

