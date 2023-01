DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rütenbrock

Vanmiddag zijn rond twaalf uur ter hoogte van het tankstation aan de B408 bij Rütenbrock twee auto’s met hun spiegels tegen elkaar gereden. Een van de auto’s was een witte VW bestelbus. De politie is op zoek naar de bestuurder van de andere auto. Deze is doorgereden. Het type en de kleur van de auto os onbekend.

Meppen

Gistermiddag is om vier uur op de Im Sümpel een 28 jarige man met zijn Seat Ibiza tegen een boom gebotst. Hij raakte lichtgewond. De oorzaak van het ongeval is vermoedelijk een medische aandoening. Hij is voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Ruim twintig minuten later zag een 8 jarige bestuurder van een VW Passat een 44 jarige fietser over het hoofd toen hij vanaf de Junkersstraße rechtsaf wou slaan. De fietser reed op het fietspad langs de Industriestraße. Bij de aanrijding raakte de fietser gewond. Hij is naar een ziekenhuis vervoerd.

Op de Immenweg is vanmorgen tussen 8.55 en 9.05 uur een geparkeerde Mercedes Sprinter aangereden. De veroorzaker is onbekend. De schade wordt op 400 euro geschat.

Haren

Tussen woensdag 13.00 en donderdag 8.00 uur is aan de Alter Ortskern bij een Kia Picanto ingebroken. Er werden bankpasjes en geld gestolen. De schade bedraagt 340 euro.

Papenburg

Gistermiddag vond om 15.50 uur een roofoverval bij een bakkerij aan de Friesenstraße plaats. Een man kwam de zaak binnen en bedreigde een medewerker met een vuurwapen. Nadat hem een bedrag van vier cijfers en sigaretten was gegeven ging de man er te voet in de richting van de Zur Seeschleuse vandoor. De politie zette meteen een zoekactie in, maar de man werd niet meer aangetroffen. Hij was 1.85 m lang, blank en ongeveer 30 jaar. Hij droeg donkere kleding, o.a. een trui met een muts. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.