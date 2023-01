Lucky Fonz III, GGGOLDDD, NONCHELANGE en meer toegevoegd aan line-up Grasnapolsky 2023

SCHEEMDA – Met nog iets meer dan een maand te gaan tot de tiende editie op 10, 11 en 12 maart 2023, maakt Festival Grasnapolsky nieuwe muzieknamen, drie nieuwe namen voor het kunstprogramma en de dagindeling bekend: Electropoëzie • GGGOLDDD • Jos Agasi • Luc Voss • Lucky Fonz III • Morpheus • NONCHELANGE • Pol • Relate Radio • St. Paul • Steven Wobbes • Studio SPÉS

Muziekprogramma

Vandaag kondigt Grasnapolsky de één na laatste lading artiesten en de dagindeling aan voor het festival.



Met GGGOLDDD als toevoeging aan het programma treedt Grasnapolsky buiten de eerder begane paden van het festival. De Rotterdamse band maakt een clash van black metal en avant-pop; hun optreden belooft dan ook een intense trip van elektronica, distorted gitaren en overweldigende percussie te worden, aangevoerd door de persoonlijke verhalen van frontvrouw Milena Eva.



Er werd met het thema van Gras ‘23 al flink gehint naar de komst van Lucky Fonz III, dat gebaseerd is op het laatste nummer ‘Alles Om Je Heen’ van ‘Hemellichamen’, dat onlangs door NRC werd verkozen tot beste Nederlandse album van 2022’. “Mens zijn is een worsteling, met schoonheid en verdriet dichtbij elkaar en onlosmakelijk verbonden. Lucky Fonz III (Otto Wichers) geeft op fantastisch persoonlijke manier geluid aan die balans. Met intelligente, vaak ook nog erg grappige teksten en muziek.” aldus NRC over album Hemellichamen.

In 2019 opende hij de eerste Groningse editie van het festival samen met De Likt en Blauwe Uur (met o.a. Jos Agasi) met het nummer ‘Strokarton’ van Drs P. (Video) Speciaal voor de opening van de 10e Grasnapolsky zal hij een verrassende performance in elkaar zetten die alles om ons heen in de Fabriek samen zal laten komen.

De vetste dingen gebeuren vaak per ongeluk, aldus het credo van NONCHELANGE, die dit jaar volgens 3voor12 “een van de leukste shows van Noorderslag” speelde. Debuutalbum Muziek voor de Luisteraar barst dan ook van dergelijke ongelukjes uit zijn voegen. Het beloofd een show te worden vol wazige levenslessen, shoutouts naar R.E.M. en Weezer en beats die je hortend en stotend van euforie tot introspectie dwingen.

Morpheus werd door Grasnapolsky ontdekt in het voorprogramma van Thomas Azier en belooft iets bijzonders te worden, met niet veel meer dan piano, een stem als ahornsiroop en de fysieke ruimte om hem en het publiek heen.

Vorige week kondigden we al het optreden van Thomas Azier en Noordpool Orkest aan. Lees hier het uitgebreide nieuwsbericht op onze website.



Verder toegevoegd aan het programma zijn beroepsverwarrers Electropoëzie, de m(el)odieuze synth-poppers Pol, techno-vakman Luc Voss en de DJ’s van Relate Radio. Vriend van het festival St. Paul ontbreekt geen enkel jaar, dus ook de 10e editie niet.



Tijdens Eurosonic Noorderslag kregen we al een preview van een aantal acts uit de line-up van Grasnapolsky; The Haunted Youth, Prins S. en de Geit, Kids With Buns, NONCHELANGE, Pitou, Lander & Adriaan, Bumble B. Boy en SIM—OJ scoorden ontzettend hoge punten op het showcasefestival.



Beeldende Kunst

Grasnapolsky presenteert dit jaar een uitgebreid kunstprogramma met beeldend kunstenaar Jos Agasi en nieuwe talenten Studio SPÉS en Steven Wobbes. Jos Agasi was tot 2021 onderdeel van kunstcollectief Blauwe Uur. Behalve op Grasnapolsky waren hun videokunst-installaties te zien op Oerol, Into The Great Wide Open en Lowlands. Sinds enkele jaren zoekt Agasi zijn eigen stem als autonoom beeldend kunstenaar; op Grasnapolsky presenteert Jos Agasi een interactieve installatie die ruimte laat voor interpretatie en speelsheid.

Studio SPÉS is een kunstenaarsduo uit Utrecht, bestaande uit Sabien Engels en Pépé Heijenberg. Via interactieve installaties brengen zij kunst, psychologie en technologie samen. Hun werk Desire Lanes op het Domplein in Utrecht bracht, met behulp van AI beeldherkenning, de olifantenpaadjes en recente geschiedenis van voorbijgangers op een plein in kaart. Bezoekers konden ook terugkijken in de tijd, zien welke routes er vóór hen werden gelopen en zodoende spelen met informatie die anders onzichtbaar blijft. Op Grasnapolsky zet Studio SPÉS de historische strokartonfabriek letterlijk in een nieuw licht.



Ontwerper Steven Wobbes maakt werk dat bestaat uit een combinatie van mechanische, esthetische en op technologie gebaseerde middelen. Hij was eerder te zien tijdens de Dutch Design Week, waar hij met zijn project ‘Pointing Fingers’ genomineerd was voor de Young Talent Award. Hij studeerde in 2021 af aan Academie Minerva en wil als ontwerper bewustzijn creëren en soms ook de confrontatie opzoeken met het publiek. Speciaal voor Grasnapolsky werkt hij aan een nieuw project rondom het thema ‘Alles Om Je Heen’.

Binnenkort volgen meer namen in het beeldend kunstprogramma.



Line-up Grasnapolsky & dagindeling

De dagindeling van het festival is vanaf vandaag bekend, bezoekers kunnen op de website zien op welke dag elke artiest optreedt. De timetable volgt als het programma compleet is.



De verdere line-up die Grasnapolsky tot nu toe bekend maakte:

Donderdag (bungalowpark): LE MOTAT • POM • Elmer • Berg & Beuk & Friends

Vrijdag: The Haunted Youth • Lucky Fonz III • Aili • Bob Uit Zuid • Cloudsurfers • Géonne Hartman • Monolithe Noir • SIM—OJ • Dorpsstraat 3 • Relate Radio

Zaterdag: Prins S. En De Geit • Joya Mooi • Kids With Buns • Lander & Adriaan • Loupe • St. Paul • La Jungle • Mila V • Roufaida • Zea • Electropoëzie • Luc Voss • Pol • SNACKBAR The Ambassador • Relate Radio

Zondag: Thomas Azier & Noordpool Orkest • GGGOLDDD • Pitou • NONCHELANGE • Someone • Bumble B. Boy • Cloud Cafe • Luna Morgenstern • Nagasaki Swim • Eva Serena • Kourosh • Library Card • Morpheus • Robin Scherpen • Relate Radio

