Staatsbosbeheer start maandag met werkzaamheden in het Kloosterbos

TER APEL – Staatsbosbeheer start maandag 30 januari met boswerkzaamheden in het Kloosterbos in Ter Apel. Het doel van de werkzaamheden is om meer verbinding te krijgen tussen de Kloosterenclave en het Kloosterbos om zo het parkbos in ere te herstellen. De zichtlijnen worden weer opgeschoond, ondergroei wordt verwijderd en de rododendrons gesnoeid.

Deze werkzaamheden zullen verspreid over de komende maanden plaatsvinden.

Landschapsvisie

In september 2019 is de landschapsvisie voor de omgeving van het klooster in Ter Apel gepresenteerd met daarin plannen voor het klooster en de omgeving eromheen. Het doel van de landschapsvisie is om meer samenhang aan te brengen tussen het klooster en zijn omgeving. In 2021 heeft Staatsbosbeheer de zichtlijnen in het Kloosterbos hersteld. Volgende week worden deze zichtlijnen verder opgeschoond. De ondergroei wordt verwijderd en afgevoerd. Daarnaast wordt de ondergroei in het bos direct aangrenzend tegen de kloosterenclave verwijderd. De zichtbaarheid van het klooster in het Kloosterbos en andersom wordt zo versterkt.

Vijver

In 2021 heeft Staatsbosbeheer ook een aantal bomen rond de vijver weggehaald. Dit is gedaan om meer licht in de vijver te krijgen waardoor de vijver minder snel dichtgroeit. Het gebied rond de vijver wordt in de komende maanden regelmatig gemaaid. In het najaar worden hier bollen van stinzenplanten geplant, zoals de boshyacint en de winterakoniet.

