Wethouder Sterenborg opent twee nieuwe schoolpleinen bij de Meidoornschool

STADSKANAAL – Gistermiddag heeft wethouder Ingris Sterenborg aan de Vlaanderenlaan twee schoolpleinen van de Meidoornschool geopend. Een voor leerlingen van 4 tot 12 jaar en een voor leerlingen van 13 tot 20 jaar.

‘De duurzame pleinen zijn met eigen budget van de school en met budget vanuit Scholengroep Perspectief tot stand gekomen. Na oplevering van het schoolgebouw in 2009 zijn alle oud speel-en spelmaterialen van de oude locaties meeverhuisd naar de Vlaanderenlaan. Nu is dat vervangen.

Er is met duurzaam en milieuvriendelijk materiaal gewerkt en daarmee een geweldig uitdagend speel- en leerplein voor de leerlingen gerealiseerd. Een plein waar de valide en ook mindervalide leerlingen worden gestimuleerd tot actie. Klimmen, klauteren, balanceren tot intens voelen als het om schommelen, wiegen, ruiken en zien. Tevens is er een natuur hoek waarbij vlinders en andere insecten hopelijk het plein straks weten te vinden.

Voor het VSO plein is met name gekeken wat leerlingen op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling en beweging nodig hebben. De leerlingen hadden een grote stem in het geheel. Alle wensen vanuit de leerlingenraad zijn besproken en gedeeld. Niet alleen het team is uitermate tevreden maar de leerlingen ook!

