Politie deelt boetes uit in uitgaansgebied Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 28 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE ZATERDAG | MORGEN WAT REGEN

Het is vandaag een rustige dag om het weekend mee te beginnen. Er is af en toe wat zon, wat vaker ook dan gisteren. Warm is het zeker niet met een middagtemperatuur rond 3 graden, maar door de zwakke wind is het eerder “fris” dan koud te noemen. Vanavond en vannacht is het opnieuw zwaarder bewolkt en vannacht zal er soms wat regen vallen. En de wind neemt wat toe, de temperatuur is dan nog 2 a 3 graden.

Morgen wordt het een graad of 5 en ook dan is het meestentijds bewolkt met af en toe een beetje regen. Dan is er windkracht 4 tot 5 uit het westen tot zuidwesten. Na morgen wordt dat een west-noordwestenwind met windkracht 4 tot 6 en die wind neemt ook meer buien mee, met vooral dinsdag en woensdag ook kans op hagel. Maximum begin volgende week tot 7 graden.

De meest wisselvallige dag van volgende week lijkt trouwens de donderdag te zijn want dan zijn er bij buien zware windstoten. Volgend weekend is het opnieuw rustig weer, maar veel veranderingen zal de temperatuur de komende tijd niet ondergaan.