Opname kerkdienst vanuit Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 27 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | NA HET WEEKEND VEEL BUIEN

De bewolking is vandaag vrij dominant maar er zijn vanochtend ook al enkele opklaringen. En vanmiddag komen er meer zonnige perioden. Er staat tot de avond een matige noordoostenwind, de temperatuur ligt vandaag rond 4 graden.

Vanavond en vannacht wordt het rustig met vannacht heel weinig wind en minimumtemperaturen rond -1. In de opklaringen die er dan zijn kan mist ontstaan. Overdag zijn er morgen flinke zonnige perioden bij een zwakke wind, die naar het westen tot zuidwesten zal draaien.

Zondag gaat die wind toenemen en dan is het de meeste tijd bewolkt, met kans op wat lichte regen. Veel regen zal dat zondag trouwens niet zijn; dat komt misschien maandag en dinsdag als er met een noordwestenwind veel buien naar ons toe komen. Dat kunnen ook flinke regenbuien zijn met windstoten. De maximumtemperatuur is morgen een graad of 3, zondag ongeveer 5 graden, en begin volgende week ongeveer 7 graden.

Ook rond het midden van de volgende week is het wisselvallig, maar eind volgende week en het weekend daarna lijken meest droog te blijven.