Districtskampioenschappen -12 en -18 goed verlopen voor Judo Tan Ren Jutsu

OUDE PEKELA – Afgelopen zaterdag waren de districtskampioenschappen judo -12 en -18 jaar in Oude Pekela. De beste judoka’s uit het district noord kwamen in actie voor een startbewijs voor het NK-18 in Den Haag op 11 februari a.s. De eerste 4 van elke poule in de -18 gaan door naar het NK. Aan de -12 jaar zit geen nationaal vervolg vast. In de -12 hebben Kirsten Hindriks en Szymon Paruszewski mooi judo laten zien en goede worpen gemaakt wat resulteerde in goud voor Kirsten en brons voor Szymon.



In de -18 kwamen 7 judoka’s van Tan-Ren-Jutsu de mat op. Albert Jan Potze en Sander Schipper werden 3e in hun poule. Roy Ebbinge won ook door sterk judo een bronzen plak. Heleen Pool en Linn Koster zaten bij elkaar in de poule en het verschil tussen alle dames in de poule is heel klein. Voor hun allebei een bronzen medaille. Ook Erik Pool en Thomas Groenbroek kwamen uit in dezelfde poule. Zij moesten het helaas tegen elkaar opnemen om brons. Erik won en Thomas werd knap 5e.

Erik Pool en Heleen Pool komen uit Beerta

Linn Koster uit Musselkanaal

Thomas Groenbroek komt uit Stadskanaal

Kirsten Hindriks, Szymon Paruszewski en Albert Jan Potze komen Ter Apel

Roy Ebbinge komt uit Wedde.

Sander Schipper komt uit Jipsingboertange



Coach Luciano Sidin kijkt uit naar het NK op 11 februari in Den Haag.



Voor meer informatie kijk op judotanrenjutsu.nl

Ingezonden door Ronnie Grave