Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 29 januari, 09.00 uur door John Havinga

GRIJZE ZONDAG | KOMENDE WEEK BUIEN EN WIND

Het wordt een grijze dag en soms kan uit de bewolking een spatje motregen vallen, maar het is de meeste tijd overwegend droog. De maximumtemperaturen komen uit op ongeveer 4 graden. Een normale temperatuur, al zal dat gevoelsmatig wat koud aanvoelen, door de wind. Deze is matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Morgen komen er enkele buien en daartussen af en toe zon en het is de start van een wisselvallige, gure week. We krijgen morgen wel geregeld de zon te zien en het wordt rond 6 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten en wordt vrij krachtig (5 Bft) met mogelijk (zware) windstoten tot circa 75-80 km/uur.

De buiigheid en wisselvalligheid gaat nog wel even voortduren tot eind deze week want met de west-noordwestelijke stroming is het een komen en gaan van buien, met soms hagel en dan weer zonneschijn. Woensdag kan dit weer gepaard gaan met zware windstoten. En is er tevens kans op natte sneeuw tijdens de buien. Donderdag wordt het droger. De temperaturen schommelen overdag rond 6 à 7 graden en op woensdag rond 5.