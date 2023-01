DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Bij een ongeval, gistermiddag om half één, zijn drie personen gewond geraakt. Een 34 jarige bestuurder van een Audi A3 zag bij het oversteken van de Bellingwolder Straße naar de Sechstes Fach een van rechts komende Audi over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de bestuurder van de Audi A3 zwaargewond. De 37 jarige bestuurder van de andere Audi en een 28 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, liepen lichtere verwondingen op. De drie betrokkenen werden met ambulances naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De schade wordt op 25.000 euro geschat.

Neubörger

Donderdagochtend is brand geweest bij een varkensmesterij aan de Surwolder Straße. Het vuur begon bij de verwarmingsinstallatie en breidde zich over de schuur uit. Hierbij kwamen zo’n 2.000 varkens om het leven. Ook een shovel en een vrachtwagen, die vlakbij de stal stonden, gingen verloren. De schade wordt op een miljoen geschat. Er raakte niemand gewond. De Surwolder Straße is tussen de Wattberg en de Aschendorfer Straße lange tijd voor bluswerkzaamheden afgesloten geweest.

Vandaag is de brandweer opnieuw naar de stal uitgerukt. Een voorbijganger ontdekte om 11.36 uur dat er rook uit het voorste gedeelte van de schuur, dat donderdag niet door de brand was getroffen, kwam. Ze belde de brandweer. Deze rukte met 25 auto’s en 150 brandweerlieden van korpsen van Dörpen, Heede, Dersum, Papenburg, Surwold en Kluse uit. Wederom zijn er 2.000 varkens in het vuur omgekomen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bluswerkzaamheden zullen naar verwachting nog de hele avond duren. De schade wordt op 3,5 miljoen euro geschat. De politie is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de branden.

Sögel

Zaterdagmiddag is om 13.00 uur bij een ongeval op de Berßener Straße een 35 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met zijn VW in de linker berm terecht en botste tegen twee bomen. De auto belandde vervolgens weer op de rijbaan en kwam daarna in de berm tot stilstand. De bestuurder zat bekneld en werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd om vervolgens met spoed naar een ziekenhuis te worden gebracht.

Meppen

Zaterdag vond de derby plaats tussen SV Meppen en VFB Oldenburg plaats. 9.560 toeschouwers, waaronder 1.183 gastfans, verzamelden zich in het Meppen-stadion en keken naar de voetbalwedstrijd. Fans van VFB Oldenburg werden met een bus van het treinstation naar het stadion gebracht. Hierbij werd van binnenuit een ruit van een bus vernield. Daarnaast werd er vuurwerk door het dakluik van de bus gegooid. Er raakte niemand gewond.

Het spel was overwegend rustig. Na het laatste fluitsignaal was er in de aangrenzende blokken van het stadion kort ruzie tussen enkele thuis- en uitfans. Een persoon raakte gewond. De stemming dreigde even te escaleren, maar dit werd voorkomen door de ingezette stewards en politiekorpsen.