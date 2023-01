Stamppotritten bij Museumspoorlijn STAR

STADSKANAAL, VEENDAM – Genieten van het winterse landschap en lekker eten? Dat kan op de zondagen 5 en 19 februari en zondag 5 maart 2023. Tijdens een treinrit op de grens van Groningen en Drenthe wordt heerlijke stamppot geserveerd. Het zijn de eerste ritten van Museumspoorlijn STAR in 2023.

Eten in de trein was vroeger heel gewoon. Zelfs in Nederland hadden binnenlandse (snel)treinen een restauratierijtuig. Tegenwoordig zie je het alleen nog maar in enkele internationale treinen. Maar ook bij Museumspoorlijn STAR is dat weer mogelijk. Op de zondagen 5 en 19 februari en 5 maart serveren we heerlijke stamppot tijdens een treinrit op onze spoorlijn. Onderweg is het in de avondschemering lekker genieten van het winterse landschap in onze verlichte en verwarmde historische trein. De rit duurt circa anderhalf uur. De trein vertrekt rond 17.30 uur vanaf station Stadskanaal.

Vanwege de beschikbare ruimte is reserveren verplicht voor deze ritten.

www.stadskanaalrail.nl.

