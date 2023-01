Toneelvereniging PALVU op de planken met jubileumstuk

OUDE PEKELA – In september 2022 mocht Toneelvereniging PALVU uit Oude Pekela 85 kaarsjes uitblazen. Om dit jubileum luister bij te zetten speelt PALVU het blijspel “Een beeld van ’n man”, een blijspel in drie bedrijven geschreven door J. Hemmink-Kamp.

Het stuk speelt zich af in de werkkamer van een Barones die verzot is op kunst verzamelen. Haar man de Baron is er een met gebruiksaanwijzing. Een butler een tuinman en een kokkin samen met haar keukenmeisjes mogen niet ontbreken. Kunstvrienden van hoge komaf en een privé secretaresse zijn ook van de partij. Er is ook een vacature voor een echtpaar als huisbewaarders die nog ingevuld moet worden. Dit alles komt samen in een verrassend, pikant, warmbloedig en geestig spel. De personages zijn heerlijk menselijk door hun schlemielige ondeugden die een ieder zal herkennen.

De speeldata zijn:

Zaterdag 04 maart in Dorpshuis De Riggel, Noorderkolonie 13 in Boven-Pekela en zaterdag 25 maart en 01 april in MFC De Binding, Sportlaan 4 in Oude Pekela.

Kaarten voor De Binding zijn verkrijgbaar bij Schoenservice Brokschmidt in Oude Pekela (winkelcentrum De Helling 2) en bij MFC De Binding in Oude Pekela (Sportlaan 4). Kaarten voor de voorstelling in De Riggel kunt u bestellen via de website van De Riggel: www.deriggel.nl of reserveren via tel. nr. 06-42489683. Voor alle avonden geldt dat de zaal open gaat om 19:00 uur en de voorstelling zal beginnen om 20:00 uur.

We zien u graag bij één van onze voorstellingen!

Ingezonden