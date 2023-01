Warffum 2 – Damclub Winschoten 7 – 9

WARFFUM, WINSCHOTEN – Zaterdag 28 januari stond de 9e ronde van de Nationale damcompetitie op het programma. Hiervoor reisde het team van Damclub Winschoten af naar “Het Hogeland” om het op te nemen tegen het tweede team van Damvereniging Warffum. Deze wedstrijd werd afgewerkt in de aula van “Het Hogeland College”. Met zeges van Albertus Kamps, Johan Mulder en Geert Lubberink, aangevuld met remises van Martin Viel, Janick Lanting en Han Tuenter werd het een nipte 7 – 9 overwinning voor het 8 tal van DC Winschoten. Door dit resultaat consolideerde Winschoten, vooralsnog, haar tweede plaats in de 2e klasse A. Met het einde van de competitie in zicht stijgt namelijk de spanning in de 2e klasse A. De prognose is dat SSS Kampen kampioen wordt en promoveert naar de 1e klasse, maar dat de 2e plaats, die recht geeft op een promotiewedstrijd, nog open is. Na de wedstrijd tussen Winschoten en Warffum 1 op zaterdag 11 februari, komt er meer duidelijkheid.

Uitslagen 9e ronde

Roden/Leek 2 – SSS Kampen 3 – 13

HDC Hoogeveen 4 – DCH Heerenveen 2 4 – 12

HDC Hoogeveen 3 – DCH Heerenveen 3 9 – 7

Warffum 2 – Winschoten 7 – 9

Warffum 1 – Hijken DTC 3 9 – 7

Stand 2e klasse A

Strijt Sonder Spijt (SSS) Kampen 8 – 14 89 bp Winschoten 8 – 14 79 bp Warffum 1 8 – 12 79 bp Hijken Drents Tiental Combinatie 3 9 – 12 89 bp DCH Heerenveen 2 8 – 10 75 bp Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 8 – 9 65 bp HDC Hoogeveen 3 8 – 8 61 bp HDC Hoogeveen 4 8 – 5 51 bp Roden/Leek 2 9 – 3 54 bp DCH Heerenveen 3 8 – 2 47 bp Warffum 2 8 – 1 31 bp

Gedetailleerde uitslag

Warffum 2 – Winschoten

Gezinus Bottema – Janick Lanting 1 – 1 Geert Ploegman – Albertus Kamps 0 – 2 Anko Sterenberg – Han Tuenter 1 – 1 Rudolf Schwab – Geert Lubberink 0 – 2 Joop van der Heide – Johan Mulder 0 – 2 Klaas Tillema – Martin Viel 1 – 1 Hiltjo Haze – Jan Starke 2 – 0 Joost Meijer – Jilje Scheeringa 2 – 0

7 – 9

Programma 10e rond op zaterdag 11 februari 2023

Winschoten – Warffum 1

DCH Heerenveen 3 – Warffum 2

DCH Heerenveen 2 – HDC Hoogeveen 3

SSS Kampen – HDC Hoogeveen 4

BEGB Britsum – Roden/Leek 2

Hijken DTC 3 vrij

Wedstrijdverloop

Het 8 tal van Damclub Winschoten ging hoopvol naar “Het Hogeland” in de veronderstelling een ontspannen wedstrijd te kunnen spelen tegen Warffum 2, met nagenoeg hetzelfde team als vorig seizoen. Maar niets was minder waar, de ontspannen wedstrijd ging namelijk over in een hard werkende middag met uiteindelijk een nipte 7 – 9 eindzege. Geert Lubberink opende voor Winschoten de score met een overwinning tegen Rudolf Schwab. Een “achterloper” koste Rudolf namelijk een schijf, wat de latere nederlaag inluidde. Topscoorder Joost Meijer van Warffum 2 trok de stand weer gelijk na winst tegen Jilje Scheeringa, 2 – 2. Vervolgens zette Albertus Kamps met een positionele zege tegen Geert Ploegman, Winschoten weer op voorsprong, 2 – 4. Janick Lanting kwam daarna tot een ruime puntendeling tegen Gezinus Bottema, 3 – 5. Janick miste hier, in de overgang middenspel/eindspel, de winnende voortzetting. Ondertussen had Martin Viel een goede remise partij tegen Klaas Tillema, 4 – 6. Johan Mulder won vervolgens tegen Joop van der Heide. Met behulp van een “plakker” combineerde Johan naar winst, wat de tussenstand op 4 – 8 bracht. Han Tuenter stelde daarna met een puntendeling tegen Anko Sterenberg de teamzege veilig, 5 – 9 . Onderhand was Jan Starke nog verwikkeld in zijn partij tegen Hiltjo Haze, die normaliter in een remisestand zou belanden, ware het niet dat Jan i.p.v. met de dam met zijn schijf sloeg, waarna Jan zijn verdiende punt zag verdampen.

Ingezonden