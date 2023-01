Westerwolde hervat competitie met gelijkspel

VLAGTWEDDE – Westerwolde startte de competitie na de winterstop met een thuiswedstrijd tegen Groninger Boys. Een wedstrijd die een half uur later begon, omdat de bus van de tegenstander een defect had, waardoor ze pas om kwart voor twee op de Barlage aanwezig waren. Ondanks het verlate tijdstip stonden beide ploegen gemotiveerd aan de start en nadat Pupil van de Week, Lasse Luijten, de aftrap had verzorgd, ontspon zich een intense wedstrijd met kansen over en weer.

De allereerste kans van de wedstrijd was er een voor Westerwolde, want al in de 2e minuut was het Merill Wakker die alleen doortocht had richting het doel van Groninger Boys. De één-op-één situatie werd echter door een goede redding van keeper Duut verijdeld. Na deze kans kreeg even later Michel ter Horst nog een kopkans via een goede voorzet van Kevin van der Laan. De openingsfase was dus voor Westerwolde, maar Groninger Boys liet zich niet onbetuigd en begon wat meer aan te dringen, zonder dat dit tot echt grote kansen leidde. Uiteindelijk was het een fout op het middenveld van de Vlagtwedders die Sean Nfor in staat stelde om op het doel te schieten. De bal werd in eerste instantie nog gekeerd door keeper Bergman, maar de rebound was een prooi voor Luca Etzi die de bal simpel in het doel kon plaatsen. De voorsprong was niet het teken voor de Groningers om achterover te leunen, want ook de volgende kans was voor hen. Spits Dairon Cecilia kon de bal, na een slimme steekbal, echter niet goed controleren, waardoor de kans om zeep werd geholpen. Westerwolde herpakte zich echter en een vrije trap randje zestien bleek de opmaat naar de gelijkmaker. De vrije trap werd door Arjen Heidekamp prachtig bij de tweede paal neergelegd, waar Rudolf Riks klaar stond om de bal vallend in het net te koppen. Na deze gelijkmaker waren er nog een aantal kleine mogelijkheden voor Groninger Boys om de voorsprong weer te pakken. Goed keeperswerk van Bergman stond dit echter in de weg. De keeper leek echter op een gegeven moment geklopt, maar de scheidsrechter besliste dat de kopbal uit een corner van Groninger Boys voor of op de lijn door de keeper was gestopt. Felle protesten in het veld en vanaf de kant deden scheidsrechter Groefsema echter niet vermurwen waardoor met een stand van 1-1 de rust werd ingegaan.

Na de thee was de eerste schotpoging er een voor Westerwolde. Het was Arjen Heidekamp met een schot van buiten de zestien die de bal een meter naast het doel zag verdwijnen. Waar het spel de eerste helft aardig op en neer golfde, was Groninger Boys de tweede helft de partij die meer de bal had. Tot echt grote kansen leidde dit echter niet en de beste kans kwam na een uur spelen voor Westerwolde. Een goede aanval over rechts bracht rechtsachter Joran Luijten bij de achterlijn, waar hij een lage voorzet had op Sander van Hoorn. Die wist met een zeer goede aanname zich vrij te spelen van zijn tegenstander, maar zijn schuiver ging een paar centimeter voorbij de tweede paal. In de tussentijd begon het venijn over en weer wat meer op te spelen. Scheidsrechter Groefsema uit Zevenhuizen bleef de wedstrijd echter redelijk onder controle houden, getuige de ene gele kaart die gegeven werd aan Maurice Palyama na een charge op Kevin van der Laan. Westerwolde poogde na een dik uur de wedstrijd te kantelen middels een driedubbele wissel, maar dit sorteerde niet gelijk effect, want eerst was er nog een grote kans voor Groninger Boys. Een voorzet vanaf rechts werd door de behendige Etzi met een half-volley op het doel geschoten, maar het uitgestoken rechterbeen van Rudie Bergman bracht redding. Een uitstekende redding op een dito poging van de gevaarlijkste aanvaller van Groninger Boys. In de laatste 10 minuten waren de beste kansen nog voor Westerwolde. Een schuiver met links van de ingevallen René van der Laan ging net voor langs en een schot van jeugdspeler Milan Kater, die tevens net daarvoor was ingevallen, verdween in het zijnet. En nadat een voorzet van de goed doorgelopen Julian Smid niet de meegelopen Frank Riks bereikte, was de wedstrijd ten einde.

Een intense wedstrijd met twee ploegen die vochten voor de drie punten, maar die zich uiteindelijk tevreden moesten stellen met een puntendeling. Een puntendeling die Westerwolde steviger op de vierde plaats laat staan met daarbij de nummer drie SVZ kort in het vizier. De afstand met de ploegen daaronder is echter minimaal waardoor de komende weken cruciaal zijn voor de ploeg uit Vlagtwedde. Te beginnen volgende week met de uitwedstrijd tegen LEO (Loon). Wordt deze wedstrijd omgezet in drie punten dan blijven ze meedoen om de bovenste plaatsen. De week erop wacht de wedstrijd tegen FC Lewenborg, de ongenaakbare koploper in de 3e klasse C, een ploeg waar Westerwolde nog iets tegen goed te maken heeft.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten – Rudolf Riks – Rik te Velde (88e min. Wilco Huls) – Elroy v.d. West (64e min. Tex van Kalmthout) – Arjen Heidekamp – Kevin v.d. Laan – Merill Wakker (64e min. Julian Smid) – Michel ter Horst (64e min. René van der Laan) – Sander van Hoorn (88e min. Milan Kater) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. M. Groefsema Aantal toeschouwers: 100 Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter