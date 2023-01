1,5 miljoen knopen nodig voor monument Kamp Westerbork 

Op 27 januari staat de wereld stil bij de moord op zes miljoen Joden tijdens de Holocaust. Ongeveer 1,5 miljoen van hen waren kinderen. Vanuit kamp Westerbork werden tienduizenden kinderen en jongeren gedeporteerd. Zij werden vrijwel altijd direct na aankomst in kampen zoals Auschwitz, Sobibor en Mauthausen vermoord.

Één knoop voor ieder kind dat de Holocaust niet heeft overleefd Het idee voor het Knopenmonument komt van acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé. Hij liet zich inspireren door het Bialik Buttons Project van het Melbourne Holocaust Museum, die met hulp van studenten 1,5 miljoen knopen verzamelden. Iedere knoop staat voor één kind dat de Holocaust niet heeft overleefd. Krabbé is één van de acht gastconservatoren van de tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork. Vanaf juli is een door hem samengestelde expositie te zien in het museum van Kamp Westerbork, waar het Knopenmonument een plek krijgt.



Jeroen Krabbé is geboren op 5 december 1944 in Amsterdam en daardoor zelf eerste generatie oorlogsgetroffene. Meer dan 80 van zijn familieleden van moeders kant, onder wie de vader en het zusje van zijn moeder (Margreet Reiss) zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord. Zijn grootvader Abraham Reiss werd in juli 1943 in Sobibor vergast. Krabbé maakte negen monumentale schilderijen van zijn grootvader, maar ook twee films gelieerd aan de Holocaust. In het museum van Kamp Westerbork presenteert hij, naast het Knopenmonument en filmfragmenten, objecten uit de privécollectie van zijn familie, waarmee hij het verhaal van zijn grootvader en tante vertelt.



Leerlingen verzamelen en tellen 1,5 miljoen knopen

Iedereen die wil bijdragen aan het Knopenmonument kan knopen inleveren bij of opsturen naar de leerlingen van De Nieuwe Veste in Hardenberg. Zij bewaren en tellen de knopen voordat ze verwerkt worden in het kunstwerk. Gedurende het project doen zij onderzoek in het archief van Kamp Westerbork, interviewen zij overlevenden en nabestaanden, waarvan zij de resultaten verwerken in tekst en kunst.



De museale presentatie door Krabbéis onderdeel van de tentoonstelling en het themajaar De Herinnering aan kamp Westerbork. De expositie gaat over de vele betekenissen die in de afgelopen 78 jaar aan de historische plek zijn gegeven en belicht deze vanuit verschillende perspectieven met hulp van gastconservatoren.



Ingezonden