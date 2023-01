DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Om 15.10 uur gistermiddag zag een 61 jarige bestuurster van een Opel Mokka op het kruispunt in de Lindloher Straße een van rechts komende Ford Fiësta over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten de bestuurster van de Opel en haar 62 jarige passagier gewond. De 60 jarige bestuurster van de Ford raakte lichtgewond. Een 88 jarige vrouw, die bij haar in de auto zat, liep ernstige verwondingen op.

Papenburg

Om kwart over vijf gistermorgen is bij een woning aan de Grader Weg ingebroken. De dader werd door de bewoner overlopen en sloeg op de vlucht. Hij had voor 100 euro schade aangericht. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Neubörger

Zoals u op deze website kon lezen is er donderdag en zondag brand geweest bij een varkensstal aan de Surwolder Straße in Neubörger. In eerste instantie werd bekend gemaakt dat er donderdag 2.000 varkens om het leven kwamen. Dit aantal is bijgesteld naar 800. Gisteren brak er opnieuw brand uit bij het bedrijf. Een tweede stal, die via het dak met de eerste verbonden was, vloog in brand. Hierbij kwamen 2.500 varkens (eerdere berichten spraken van 2.000) om het leven. Tussen de beide gebouwen stond onder een overkapping een verwarming dat gestookt werd met houtsnippers. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de branden gedaan. De schade loopt in de miljoenen.

Lathen

Tussen 27 januari 16.00 en 30 januari 08.00 uur zijn in Lathen meerdere objecten met graffiti besmeurd. Aan de Erna-de-Vries-Platz werd een elektriciteitskast met zwarte verf bespoten en bij een kleuterschool aan de Wahner Straße werd een raam, een muur en een bushokje besmeurd. De schade bedraagt 700 euro.