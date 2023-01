NC-websites en Dollard College Bovenburen Winschoten slaan de handen ineen voor een uniek project

Het team van NC-websites is helemaal klaar voor The Big Social Show (Foto: NC-websites).

WINSCHOTEN – Het lijkt geen match made in heaven: het bedrijfsleven en de tieners van vandaag. Ze spreken vaak elkaars taal niet en hebben verschillende verwachtingen van elkaar. Hoe breng je deze twee toch bij elkaar voor een first date met toekomstperspectief? Met The Big Social Show, een uniek initiatief van NC-websites in Winschoten en het Dollard College, vestiging Bovenburen Winschoten binnen het vak xperience. Met als ontknoping een Hollywood Style Movie Night.

Tieners van nu lijken wel vergroeid met hun smartphone. Enerzijds sputteren volwassenen tegen, zoals dat al generaties lang gebeurt tussen generaties. Het zal wederom tevergeefs blijken. Anderzijds is het belangrijk om jongeren in de niet-virtuele, echte wereld te betrekken. Een realistisch beeld van de werkelijkheid bevordert hun ontwikkeling.

Misschien wordt het daarom tijd om de zaak van een andere kant te bekijken. Voor bedrijven en organisaties liggen er bij jongeren ook veel kansen. “De tieners van nu hebben enorm veel online vaardigheden. Zij maken inspirerende content op een manier waarvan zelfs wij – die al tientallen jaren met online bezig zijn – veel van kunnen leren”, vertelt Lennart van der Zwan van NC-websites, zelf vader van een tienerdochter. “Dat wierp bij ons de vraag op: hoe kun je die ervaring inzetten voor het bedrijfsleven, op een manier waardoor de tieners en de bedrijven naar elkaar toe groeien. Immers, bedrijven kunnen in de toekomst niet zonder medewerkers en mensen moeten werk houden.”

The Big Social Show

Met dit idee ging NC-websites in gesprek met de school. De uitkomst was heel concreet: het unieke project The Big Social Show. Bedrijven in en rond het Oldambt worden benaderd om aan deze show mee te doen. Deelnemende bedrijven formuleren een uitdaging, bijvoorbeeld: hoe bereik ik jongeren met mijn marketing? Of hoe werf ik jongeren voor vakantie- en weekendbaantjes? Tien klassen van Dollard College Bovenburen worden gekoppeld aan deze bedrijven De leerlingen gaan binnen het vak xperience in groepjes met deze uitdagingen aan de slag. Het resultaat wordt online content, bijvoorbeeld een presentatie of filmpje, in de stijl die de jeugdige doelgroep aanspreekt. “Want wie kan nou beter een boodschap overbrengen aan de jeugd dan de jeugd zelf”, zegt Lennart.

De ontknoping van dit project vindt plaats tijdens The Big Social Show. Tijdens deze filmavond in Hollywoodstijl worden de beste projecten gepresenteerd aan het publiek. Een professionele jury van NC-websites beoordeelt de beste inzendingen en de winnaar wordt tijdens de show gepresenteerd. En de leerlingen doen het niet voor niks, de winnaars krijgen een prijs waarmee ze hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en zo op termijn hun eigen geld kunnen gaan verdienen, ook dat is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren.”

Lennart verwacht dat dit mooie project succes heeft: “Hiermee brengen we leerlingen en bedrijven met elkaar in contact. Voor bedrijven is dit een unieke kans om met de volgende generatie in contact te komen. En om zichzelf te presenteren en te laten zien wat Oost-Groningen te bieden heeft. Voor leerlingen is het een mooie gelegenheid voor een inspirerende kennismaking met het bedrijfsleven en voor het etaleren van hun eigen vaardigheden. Dit kan heel veel teweegbrengen.”

Ingezonden