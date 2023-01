Workshop Genealogie voor beginners in de Bibliotheek Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 30 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WIND | EIND VAN DE WEEK KALMER

Het is vandaag een stuk helderder dan gisteren want een front met regen is vannacht doorgegaan naar Duitsland er zijn vandaag dan ook veel opklaringen. Wel is er kans op een paar buien en daar kan ook een hagebui bij zijn. Er staat een matige tot krachtige noordwestenwind met af en toe een paar uitschieters. De temperatuur schommelt vandaag tussen de 5 en de 7 graden.

Komende nacht is het dan weer droog met wat minder wind en nog steeds opklaringen, maar morgen dreigt een overwegend bewolkte dag te worden met af en toe regen of motregen. Dat kan een weertype zoals gisteren worden, met een temperatuur van 7 of 8 graden in de middag, en minimumtemperaturen vannacht rond +3.

De wind waait morgenmiddag uit het westen met windkracht 5 tot 6 en woensdag is een gure dag want dan staat er windkracht 6 tot 7 met kans op zware windstoten. En er komen dan flinke buien voorbij met kans op hagel en onweer. Donderdag is er ook vrij veel wind maar vrijdag komt alles een beetje tot rust, al is er ook dan nog kans op wat regen.