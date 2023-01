Harma de Roo draagt voor in tweede editie “Dichter bij de haard”

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 31 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS WAT REGEN | MORGEN VRIJ VEEL WIND

Het is vandaag weer een overwegend bewolkte dag en zo af en toe zal er wat regen of motregen vallen. Veel regen valt er niet maar de paraplu kan maar beter even mee: pas laat in de middag en vanavond zijn er enkele betere opklaringen. De maximumtemperatuur is 8 graden, de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen.

Vanavond is dus droog met opklaringen maar vannacht is het weer bewolkt en dan neemt de kans op regen opnieuw toe. Morgen is het daarna grijs en bewolkt met regelmatig wat regen of motregen, een middagtemperatuur rond 6 graden, en een vrij krachtige tot krachtige wind uit west tot noordwest (windkracht 5 tot 6).

Op donderdag zal er iets minder wind zijn maar dan zijn er flinke regenperioden en dan wordt het ook vrij nat met 5-10 mm aan neerslag. Vrijdag is er nog kans op een paar kleine buien maar veel zon is er dan niet, in het weekend zijn er enkele opklaringen en dan blijft het meest droog. De middagtemperatuur ligt donderdag op een graad of 7, vrijdag en zaterdag is het 8 á 9 graden.