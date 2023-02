Inschrijven Atelierroute De Beetse Ter Borg nog mogelijk tot 1 maart

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS EEN BUI | OP LANGE TERMIJN MOGELIJK WINTERS

Het is een wisselvallig en ook doorwaaid begin van de nieuwe maand met vrij veel bewolking en af en toe een bui, waarbij ook kans is op hagel. En er staat een vrij krachtige wind met windkracht 5 en windstoten van 50 tot 70 km/uur, vanmiddag zijn er vlagen mogelijk van 70 of 80 km/uur. Dan is er kans op enkele fellere buien, vanavond neemt de kans op buien weer iets af. Maar het is allemaal een beetje een gure dag, met een temperatuur rond 6 graden.

Morgen wordt het zo’n 8 graden en dan is er windkracht 3 tot 4, maar het weerbeeld is niet veel beter met veel bewolking en af en toe wat regen.

Vrijdag is een kleine bui ook nog mogelijk en het blijft ook dan de meeste tijd bewolkt, in het komende weekend is de zaterdag droog maar op zondag is er kans op een regen- of hagelbui. Op zondag draait de wind bovendien naar het noorden, en begin volgende week -mogelijk- naar het noordoosten. Dan zou de temperatuur sterk omlaag kunnen gaan met vanaf dinsdag kans op vriezend winterweer.