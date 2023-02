DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener, Bunde, Rhauderfehn

In meerdere supermarkten zijn mensen gisteren het slachtoffer geworden van zakkenrollers. In een supermarkt aan de Neuen Feldstraße in Weener werd om half vijf de portemonnee van een 79 jarige inwoonster van die plaats gestolen. Een voor haar onbekende man vroeg haar of ze een aantal boodschappen op zijn armen wou plaatsen. Thuis kwam ze er achter dat haar zwarte leren portemonnee, met daarin haar pasjes en een geldbedrag, uit haar jaszak verdwenen was. De man sprak gebrekkig Duits, was 1.75 m lang, had zwart haar en droeg een zwarte leren jas.

In een supermarkt aan de Neuschanzer Straße in Bunde gebaarde een man aan een 76 jarige inwoonster van die plaats of ze hem een paar flessen met dranken uit het schap wou aangeven. Bij de kassa kwam ze er achter dat haar portemonnee weg was. Hierin zaten geld en bankpasjes. De portemonnee werd ’s avonds in de buurt van de supermarkt gevonden. Het geld was er uit gehaald. De vrouw wist geen signalement van de desbetreffende man te geven.

Tussen 14.30 en 14.50 uur werd in een supermarkt aan de Rhauderwieke in Rhauderfehn van een 78 jarige man een leren portemonnee met daarin persoonlijke documenten en pasjes gestolen. Hij ontdekte de diefstal toen hij zijn inkopen wou betalen. Over de dader is niets bekend.

Papenburg

Rond één uur vanmiddag is bij een blikseminslag het dak van een woning aan de Elisabethstraße in brand gevlogen. De brand werd door een aantal brandweerkorpsen uit de omgeving geblust. Er is niemand gewond geraakt. De schade wordt op 300.000 euro geschat.

Haren

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat op 27 januari om 12.05 uur op de B408 bij Haren plaatsvond. Daar werd de linker buitenspiegel van een VW Multivan beschadigd toen de bestuurder van een onbekend voertuig op de verkeerde weghelft terecht kwam. De veroorzaker is doorgereden. De 58 jarige bestuurster van de VW kwam met de schrik vrij.

Gistermiddag is om vijf uur op de B08, de Emmelner Straße, ter hoogte van de Sparkasse Emsland, een groene Peugeot beschadigd geraakt. Dit gebeurde toen de bestuurder van, vermoedelijk een donkere VW Passat, met daarachter een grijze aanhanger geen voorrang aan de van rechts komende Peugeot verleende, toen hij vanuit de Nelkenstraße linksaf de Emmelner Straße in de richting van de B70 op reed. Om een aanrijding te voorkomen trapte de 23 jarige bestuurder van de Peugeot hard op de rem en botste daarbij tegen de stoeprand. De bestuurder van de Passat is doorgereden.