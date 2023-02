Vernieuwde duurzame dialyselocatie in Stadskanaal

STADSKANAAL – Onlangs is de dialyselocatie van Dialyse Centrum Groningen (DCG) in Stadskanaal volledig gerenoveerd. In samenwerking met diverse lokale aannemers is een duurzame en toekomstbestendige dialyselocatie gemaakt, die volledig voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Met de renovatie bestendigt DCG de samenwerking met Treant, locatie Refaja. Samen bieden zij een uitgebreid pakket aan kwalitatief hoogwaardige zorg en dialyse in Stadskanaal en omgeving.

Al 10 jaar samenwerking in de regio

DCG is al ruim 10 jaar actief op het gebied van dialyse in de regio Stadskanaal. Met de renovatie is DCG ook de komende jaren niet meer weg te denken uit de regio. Dankzij de samenwerking van DCG met Treant kunnen patiënten ook de komende jaren weer rekenen op kwalitatief hoogwaardige nierzorg.

Duurzame dialyse

Bij de renovatie zijn waar mogelijk duurzame keuzes gemaakt. Zo werken wij nu met energiezuinige waterpompen. Die pompen leveren exact de hoeveelheid water die nodig is voor de dialyse. Hierdoor verbruiken we niet alleen minder water, maar is er ook minder onthardingszout nodig. Daarnaast zijn ook de logistieke reisbewegingen gereduceerd en kunnen we door nieuwe apparatuur extra gezuiverde dialysevloeistof maken. Daarmee zijn we niet meer afhankelijk van losse infuuszakken en dat bespaart milieuonvriendelijk verpakkingsmateriaal.

Aansluiten op het leven van de patiënt

Het uitgangspunt van DCG is om aan te sluiten op het leven van de patiënt. Om dit te kunnen doen bieden wij dialysemogelijkheden in Scheemda, Groningen, Assen en Stadskanaal. Daarnaast kan een patiënt bij DCG ook kiezen voor verschillende vormen van thuisdialyse en in Groningen voor nachtdialyse. Na de (ver)nieuwbouw in Scheemda en Assen is Stadskanaal de derde locatie die volledig is vernieuwd. In 2023 wordt ook onze locatie in Groningen verbouwd. Daarmee heeft DCG straks vier moderne, duurzame locaties die voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd én van de patiënt.

Ingezonden