Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Sellingen

SELLINGEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Sellingen. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag hebben we, in het kader van WandelenWerkt, een prachtige wandeling gemakt vanuit Sellingen. Vanaf 8.45 uur stond de koffie weer klaar in restaurant ”de Ruiten Aa “ en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoach. Ook deze ochtend weer een grote opkomst, alle drie de groepen waren goed vertegenwoordigd.

Om 9.15 uur ging de eerste groep, de groep van 10 km, op stap. Daarna vertrokken de andere groepen van respectievelijk 6 en 8 km, steeds een kwartier achter elkaar. Hierbij ging het direct richting Ruiten Aa, en werd er even stilgestaan bij de trap naar het theater van de natuur. In de treden van deze trap staan een aantal spreuken, opmerkingen, geschriften van bekende Nederlandse schrijvers en dichters. Vanhier ging het verder door het stroomdal van de Aa richting Ter Borg.

De herkomst van de naam Ter Borg is onbekend. ‘Borg’ komt mogelijk van ‘berg’, waarmee de nabijgelegen Kleerberg bedoeld zou kunnen zijn. Volgens een volksverhaal zou de naam afkomstig zijn van een borg die er in de middeleeuwen zou hebben gestaan. Er is tot op heden echter geen enkele aanwijzing of bewijs gevonden van het bestaan hiervan. De boerderijen aan de Borgerweg 1 en 3 werden vroeger bewoond door de familie Ter Borg, die zichzelf vernoemde naar het gehucht. Na het overlijden van de laatste leden van deze familie (de broers Jurjen en Aike) in 1964, werd een stichting opgericht voor het onderhoud aan het bezit van de familie. Deze stichting werd J. en A. Ter Borg gedoopt naar de initialen van de beide broers. De stichting verhuurt de beide boerderijen en verpacht de 100 hectare die erbij behoort. Met het geld worden beide boerderijen onderhouden. ( Bron: Wikipedia).

Van hieruit gingen we op stap richting zandverstuivingen en heidevelden. We zagen als grazers zowel de schapen als ook de Schotse Hooglanders. Prachtig om te zien. Vooraf aan de wandeling hoorden we van de weersverwachting dat vanaf 10.00 uur code geel zal gelden voor Groningen. Dit viel behoorlijk mee, maar toch begon het tijdens het laatste gedeelte van de wandeling te regenen. Niet erg, maar wel zodanig dat de camera in de tas verdween. Daarom van het laatste gedeelte geen foto’s.

Eenmaal terug in het restaurant stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. En dat liet zich weer goed smaken. Al met al weer een geslaagde wandelochtend. Hiervoor dank aan de coaches die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Ingezonden door Jan Bossen