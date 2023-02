Wandel met ons Mee rondom Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen heeft de wandelgroep Wandel met ons Mee met 6 deelnemers gewandeld in de omgeving Stadskanaal. Een prachtige route die vooraf was uitgezet door een van de wandelaars. Hieronder het verslag van Greetje Dümmer.

Woensdagmorgen wandeling rondje Pagedal, Oude Vloeivelden, Veenhuizerstukken, Veenhuizen, Ter Maarsch, Pagedal met de wandelgroep Wandel Met Ons Mee.



Vanmorgen zijn we, ondanks het onstuimige weer, toch aan de wandel gegaan. Twee wandelaarsters van de groep hadden in de omgeving van Stadskanaal een mooie route uitgezet. Startpunt was de parkeerplaats bij Pagecentrum in Stadskanaal. Vandaaruit gingen we onder meer langs de Oude Vloeivelden, Veenhuizerstukken, Veenhuizen en Ter Maarsch en via het gebied Pagedal weer terug naar ons startpunt. We hadden er over het algemeen goed weer bij, alleen op de laatste kilometer begon het wat te regenen. Maar we zijn lekker uitgewaaid. We waren met zes personen vanmorgen.



Het Pagedal ligt aan de noordoostzijde van de plaats Stadskanaal. Het recreatiegebied bestaat uit bos, weilanden en een recreatievijver met een strandje. De naam is ontleend aan het Pòggedal (Pògge = kikker)[1], het dal van het Pagediep, een beekje van Stadskanaal naar Onstwedde. Het Pagedal sluit via de Rode Loper (een brug over het A.G. Wildervanckkanaal en de parallel daaraan gelegen N366) aan op het Vledderbos. Onderdeel van het Pagedal is ook een kruiden- en heemtuin. Het Pagedal is aangelegd in de tweede helft van de 20e eeuw als een recreatievoorziening voor de bewoners van de nieuwe wijken van Stadskanaal. Door de uitbreiding van de bevolking, mede veroorzaakt door de komst van Philips, ontstonden nieuwe woonwijken en nam de behoefte aan recreatieve voorzieningen toe. In het Pagedal staat een kunstwerk van de beeldend kunstenaar Christine Chiffrun, de Poggelinie (zie afbeelding), dat verwijst naar de betekenis van de naam Pagedal. Het werk wijst in de richting van de loop van het Pagediep van Stadskanaal naar Onstwedde.



Stadskanaal : vloeivelden van de aardappelmeelfabriek ” De twee Provinciën “

Ter Maarsch is een buurtschap gelegen tussen Stadskanaal en Onstwedde provincie Groningen (Nederland). Langs de buurtschap loopt de beek “het Pagediep”, in het dialect Poggendaip, dat “kikkerdiep” betekent. Ter Maarsch heeft het karakter van een essenzwermdorp. De naam Ter Maarsch verwijst waarschijnlijk naar mars, dat moeras betekent. De nederzetting ontstond op een zandrug in het Oost-Groningse veengebied. Ter Maarsch behoorde vroeger tot de marke van Veenhuizen. Kerkelijk was men georiënteerd op Onstwedde. Van Ter Maarsch loopt in de richting van Onstwedde het Oude Kerkpad door een bossingel. Dit fietspad was vroeger een voetpad naar de kerk in Onstwedde. Ter Maarsch is een landbouwgerichte buurtgemeenschap. Vroeger heeft er een middeleeuws steenhuis gestaan. De fundamenten zijn nu in gebruik door een van de oudste boerderijen genaamd Ter Maars.

Bij dit buurtschap ligt het natuurgebied “De Veenhuizerstukken”. Het gebied is van Staatsbosbeheer maar op dit terrein lagen tot in de jaren 60 de vloeivelden van de aardappelzetmeelfabriek De Twee Provinciën in Stadskanaal. Naast de Veenhuizerstukken ligt de Christelijke camping “de Sikkenberg”.

Voor de foto’s klik op de link: https://photos.app.goo.gl/QeTRyakATQrCifPi7