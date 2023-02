Brandweer haalt man uit woning Ter Apel

TER APEL – Gisteravond heeft de brandweer een man uit een woning aan de Dr. Tijdensstraat gehaald.

De brandweer van Ter Apel is gisteravond rond kwart over elf gealarmeerd voor “dienstverlening aan derden” aan de Dr. Tijdensstraat in Ter Apel. In een woning had een man een giftige stof binnengekregen. Om wat voor stof dit ging, is niet bekend gemaakt.

De man is door brandweerlieden, die gekleed waren in speciale pakken, uit de woning gehaald. Bij de woning was ook een ambulance aanwezig. Het is niet bekend hoe het met de man gaat.