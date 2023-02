Gemeente zet in op positieve gezondheid

OLDAMBT – Gisteren heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota Positieve gezondheid en Sport Oldambt 2023-2026. De gemeente zet de komende jaren in op preventie, zodat inwoners mentaal en fysiek gezonder worden. Dit doet de gemeente door zich te richten op het verbeteren van de positieve gezondheid en actieve sport- en beweegdeelname van de Oldambtster inwoners te stimuleren.

De weg naar sport en bewegen

Samenwerking met partners is van essentieel belang om deze doelen te bereiken. Erich Wünker, wethouder Sport: “We willen verenigingen versterken, zodat ze vitaal zijn en kunnen inspelen op de sport- en beweegbehoeftes van de inwoners van Oldambt. Dit doen we onder andere met de gezondheidscoach die de verbinding maakt tussen zorg- en sportaanbieders zodat inwoners de weg naar lokaal beweegaanbod weten te vinden. De gezondheidscoach komt voort uit het sportakkoord en is nu opgenomen in het beleid.” Jari Tolner, gezondheidscoach bij Fysiotherapie Beweegcentrum Winschoten en Ton Schrantee: “Bewegen is belangrijk om je lichamelijk en mentaal fitter te voelen en om gezond te blijven. Bewegen is voor iedereen mogelijk, ook wanneer je klachten hebt of niet helemaal gezond bent. Ik adviseer de inwoners van Oldambt bij het vinden van een beweegactiviteit die bij ze past, ook is persoonlijke begeleiding mogelijk. Ik werk hierin nauw samen met de lokale sport- en beweegaanbieders en zorgpartijen.” Op 12 april wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over bewegen met overgewicht of obesitas.

Gezondheid in Oldambt

De gemeente Oldambt heeft de nodige uitdagingen op het gebied van de gezondheidssituatie van haar inwoners. In de gemeente komt armoede, stress en depressiviteit relatief veel voor. Daarnaast is de gemeente Oldambt een van de meest vergrijsde gemeenten. Wie een goede gezondheid heeft, heeft meer kans op een goede toekomst, kans om oud te worden en ook kans op een lang en gelukkiger leven. Concreet wil de gemeente bereiken dat meer inwoners voldoen aan de beweegnorm, dat overgewicht in Oldambt afneemt en dat minder jongeren stress ervaren.

Er volgt nog een meerjarenplan waarin de verbinding wordt gelegd met de ambitie op de sportvoorzieningen en de inzet op sport.

Ingezonden