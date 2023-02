Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LANGDURIG REGEN | VANAF ZONDAG KOUDER

Een lang front op zee en boven Noord- en Oost-Nederland gaat maar langzaam door naar het oosten. Daardoor hebben wij een bewolkte en natte dag met flinke perioden met regen. Totaal kan er tot middernacht 10 tot 15 mm aan neerslag vallen. Het is daarbij ook vrij koud met 4 tot 6 graden, maar er is ook maar een zwakke tot matige, veranderlijke wind.

Vannacht en morgen komt er wat meer wind want morgen is er windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. Het blijft overwegend bewolkt en er is nog kans op wat regen, maar dat is geen vergelijk met vandaag. Maximumtemperatuur morgen tot 9 graden.

In het weekend is de zaterdag een rustige dag met wisselende bewolking en ook dan 8 of 9 graden, zondag is het 5 á 6 graden. Dan zijn er opklaringen en een enkele bui met een noordenwind. Dat is ook het begin van een koudere periode met begin volgende week lichte vorst in de nacht en overdag waarschijnlijk temperaturen een paar graden boven nul. Maar hoe koud het wordt is nog niet duidelijk, want échte winterkou in Midden-Europa ligt dan op de loer.