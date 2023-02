Partij voor het Noorden schrijft geschiedenis met eerste motie in- en over dialect



OLDAMBT – De Oldambtster fractie van de Partij voor het Noorden heeft tijdens de raadsvergadering van gisteravond, zonder het zich te realiseren, geschiedenis geschreven. Zij dienden een officiële motie in welke volledig in het Gronings geschreven was. Uniek, maar het betrof dan ook een motie waarin werd voorgesteld om jaarlijks, in het kader van Meertmoand Dialectmoand, de komende jaren de

raadvergaderingen van Maart in het Gronings te gaan houden.



Het idee werd bij voorbaat al goed ontvangen en omarmd door een ruim deel van de Raad. De fracties van GBO, VCP, PVV, CDA, GL, CU en D66 gaven vooraf al aan de motie mee in te willen dienen en daarmee dus te ondersteunen. De motie kreeg ook een treffende titel; Oldambtster road dei in meert Grunnegs proat.



De maand maart is inmiddels al een flink aantal jaren traditioneel benoemd tot dialectmoand. Niet enkel

hier in Groningen maar door heel nederland wordt er dan op uiteenlopende wijzen aandacht besteed aan

het lokale dialect. Nederland kent vele dialecten en hier in het Noorden voornamelijk afgeleid van het

Nedersaksisch; het Fries, Drents en Gronings kennen veel overeenkomsten maar ook grote

tegenstellingen; “Het ken nèt!”



Maar ook binnen het Gronings bestaan veel varianten; Stads, Hooglands, Westerkwartairs, Westerwolds en zelfs dichter bij huis; binnen Oldambt zijn de verschillen soms echt hoorbaar, waar de echte oude

Winschoters er zelfs nog een bargoens mengelmoesje van maakten met het jiddisch vanwege de grote

joodse gemeenschap aan het begin van de vorige eeuw.



Mark Kalse, woordvoerend raadslid van de Partij voor het Noorden: ” dialect is een cultureel erfgoed, dat

zich historisch verrijkt door de aanpassing in de tijd. Kijk maar naar woorden als spaigelploatje,

buutsebeller, geheugendeuske, droadbraifje, bultenbroeser, pokkelwaarmer, ogenzwaartsel, schoefpoot.

En wat dacht je van sjokstokken om te stoksjokken” zegt hij lachend. Cultureel erfgoed waar we trots en

zuinig op moeten zijn, en dat dat beetje extra aandacht dus echt wel verdiend.



De aandacht is groeiend voor Meertmoand dialectmoand, zoals bij RTV Noord met de Grunnigerweek,

speciale rondleidingen in het Gronings in de Freylemaborg, een schriefwedstried georganiseerd door de

gemeente Westerwolde, dichterbij in Scheemda een speciale Groningse kerkdienst in de Kerk van 1515 en

nu dus ook een Grunnigse Roadsvergoadering op 14 maart die live te volgen is via de webstee (website) van de gemeente Oldambt.



Er waren nog wel wat bedenkingen vanuit enkele fracties. Dat niet alles volledig te volgen zou zijn voor

mensen die het Gronings niet verstaan en of onderwerpen wel serieus genoeg besproken zouden worden

ondanks een hoog hilarisch gehalte. Kalse erkend dat gevaar maar verdedigd zijn mede-raadsleden ook

meteen; we weten waar we voor zitten en dat we serieuze en duidelijke besluiten moeten nemen. Dat

staat als een paal boven water. De Groningse inbreng zal zich voornamelijk uiten in de eerste woordvoering en zelfs daar bestaat een escape in een beperking tot 10 Groninger woorden. Het gaat vooral om de aandacht voor ons Groningse dialect. Daarnaast zal vóór de opening van de raadsvergadering een Gronings lied van een Groningse artiest live ten gehore gebracht worden. En ook wordt er Groninger koek bij de koffie geregeld. Alleen zou dat volgens Kalse wel bij iedere raadsvergadering mogen.

Ingezonden